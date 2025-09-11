Ailesine dehşeti yaşattı: 4 yaralı

Edirne'nin Havsa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Oktay Çepkenli, ailesine dehşet dolu anlar yaşattı. İddiaya göre ağabeyi 29 yaşındaki Koray Çepkenli ile tartışan Oktay Çepkenli yemek sonrası elindeki siyanür paketini göstererek, aile bireylerine yemeklere zehir kattığını söyledi. Büyük panik yaşayan aile üyeleri kusmak için tuvalete koştu. Kapıları kilitleyen Oktay Çepkenli, önce banyoda bulunan ağabeyi Koray Çepkenli'ye biber gazı sıktı, ardından bıçakla yaraladı. Daha sonra annesi Ş.Ç.'ye baltayla saldırarak ağır yaraladı ve evi ateşe verdi. Olayda yaralanan anne, baba ve iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Kendisi de yaralanan Çepkenli gözaltına alındı.