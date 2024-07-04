Ailesine kurşun yağdıran cani, sapık çıktı

Kocaeli'nde eşini ve 2 çocuğunu silahla yaralayan Selahattin K.'nin (45) kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Bugün duruşması görülmesi gereken cinsel istismar davası, dünkü silahlı yaralama nedeniyle ertelendi. Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki bir sitede dün, fabrika işçisi olan Selahattin K., eşi Semiha K. (39) ile çocukları Y.K. (14) ve İ. K.'yi (17) tabanca ile vurdu. Yaralanan anne ve çocukları çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu süren şüphelinin daha önce kızı Y.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. 2023 yılında rehber öğretmeninin hal ve hareketlerinden şüphelenerek Y.K. ile konuşmasıyla ortaya çıkan olayın ardından anne Semiha K.'nin kızını da yanına alıp adliyeye gittiği, eşinin 2021 yılından beri çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtip suç duyurusuna bulunduğu ifade edildi.