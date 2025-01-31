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Giriş Tarihi: 31.1.2025 10:36 Son Güncelleme: 31.1.2025 10:54

Ailesini katledip Bursa’ya kaçtı! 17 yaşındaki çocuk 4 kişiyi öldürdü: Katliamın sebebi altın sayma iddiası

İstanbul Eyüpsultan’da iddiaya göre 17 yaşındaki B.Y., yaşadıkları evde altın meselesinden çıktığı öne sürülen tartışmada annesi Aysun Yenigün (32), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. Olay yerinden kaçan 17 yaşındaki B.Y., Bursa'da yakalanırken, ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayda kullanıldığı değerlendirilen silahı ele geçirdi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ailesini katledip Bursa’ya kaçtı! 17 yaşındaki çocuk 4 kişiyi öldürdü: Katliamın sebebi altın sayma iddiası

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce (37), eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu. İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 4 kişin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlerken polis, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BURSA'DA YAKALANDI

Olay yerindeki çalışmalarını genişleten polis, Mehmet ile Aysun Yenigün çiftinin 17 yaşındaki çocukları B.Y.'nin de kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde Bursa'da olduğu tespit edilen şüpheli B.Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. B.Y.'nin ilk sorgusunda, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.

OLAYIN FİTİLİ ALTIN SAYMA KAVGASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli B.Y.'nin olayın bir altın sayma meselesinden yaşandığını söylediği öne sürüldü. İddiaya göre baba altın saydığı sırada eksik çıkınca ikili arasında tartışma çıktı ve tartışma biranda katliama döndü.

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Ailesini katledip Bursa’ya kaçtı! 17 yaşındaki çocuk 4 kişiyi öldürdü: Katliamın sebebi altın sayma iddiası
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