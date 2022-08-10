Ailesini katledip canına kıydı

Kahramanmaraş'ta kan donduran bir aile faciası yaşandı. Evlerinin çatısına çıkan 22 yaşındaki B.Ö., maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar vermeye başladı. B.Ö.'nün yanına gelen ve polis memuru olduğu öğrenilen babası M.Ö. (51), oğluna müdahale etmeye çalıştı. B.Ö., bu sırada babasının beylik tabancasını alarak aile fertlerine ateş etmeye başladı. B.Ö., ardından da aynı tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi. Feci olayda anne H.Ö. (45), ağabeyi H.F.Ö. (25) ve kardeşi T.Ö. (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan baba M.Ö. de kurtarılamadı. Ağabey H.F.Ö.'nün Gaziantep'te infaz koruma memuru olarak görev yaptığı, izin alarak ailesini ziyaret için Kahramanmaraş'a geldiği öğrenildi.