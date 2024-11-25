Ailesini katletti canına kıydı: 5 ölü 3 yaralı

Uyuşturucudan sabıkalı Bahtiyar Aladağ'ın Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda annesi ve babasının aralarında bulunduğu 4 kişi hayatını kaybederken, 2'si 3 kişi de yaralandı. Bahtiyar Aladağ dün Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'ta yaşayan ailesiyle tartışmaya başladı. Ardından da annesi Necmiye (55) ve babası Muhammet Aladağ (57) ile kız kardeşi Buket Aladağ'a (31) kurşun yağdırdı. Necmiye ve Muhammet Aladağ olay yerinde hayatını kaybederken, durumu ağır olan Buket Aladağ ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Bahtiyar Aladağ, Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki bir kuaföre de silahlı saldırı düzenledi. Kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü öldüren Bahtiyar Aladağ, eşi S. Aladağ ile eşinin kardeşi Gökhan Soylu'yu da yaraladı. Özsökük olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Soylu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Buradan da kaçan saldırgan, Esenyurt Fatih Mahallesi'nde kuzeni Şadan Serdar Buke'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan Buke de kurtarılamadı. Bahtiyar Aladağ, ardından da 34 KS 3247 plakalı otomobilin içinde kendisini vurarak yaşamına son verdi. İstanbul Valiliği, Bahtiyar Aladağ'ın "uyuşturucu kullanmak" suçundan çok sayıda kaydı olduğunu açıkladı.