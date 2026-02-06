Ailesini kaybetti, acısını kitaplara yazdı

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde merkez Onikişubat ilçesindeki 9 katlı binanın 7'nci katında yaşayan Beyza Uysal (45), eşi Nejat Atahan'ı (51) ve oğlu Arif Turab Uysal'ı (18) kaybetti. Uysal, küçük oğlu Muhammet Kutay (13) ile birlikte enkazdan 3 saat sonra kurtarıldı. Tedavi sürecinde rahim kanseri olduğu ortaya çıkan Uysal, gördüğü tedaviyle hastalığı da yendi. Yaşadığı acılara rağmen yazıya tutunan Uysal, depremden 1 yıl sonra yaşadıklarını anlattığı Son Akşam Yemeği adlı hatıratını yayımladı. Ardından Bir Zülkarneyn Hikâyesi romanını çıkardı ve üçüncü kitabını da tamamladı. Beyza Uysal, her günü "6 Şubat" gibi yaşadığını belirterek, yazdıklarıyla insanlara umut olmaya çalıştığını söyledi.