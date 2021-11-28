Ailesini rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edildi

Kırıkkale'de Etiler Mahallesi Şehit Şükrü Ceylan sokakta 2 katlı müstakil bir evin 2. katında psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen R.K, eşini ve 2 çocuğu ile beraberinde bir köpeği eve kilitleyerek rehin aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Baba R.K, polisin 1 saatlik ikna çabası sunucu kapıyı açtı.

Baba R.K evden indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola, anne ve çocuklar da sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.

Evde bulunan köpek de daha sonra aileye teslim edilmek üzere polis ekiplerince korumaya alındı.