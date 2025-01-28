Ailesini rehin alan şüpheliyi ikna çabalarında 18’nci saat: Yaşlı babasını ve bir oğlunu serbest bıraktı

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesinde bir evin kundaklanarak yakılması olayıyla ilgili inceleme başlatan Jandarma ekipleri, kundaklama olayının faili olduğu tespit edilen Hüseyin G'nin peşine düşmüştü. Şüphelinin yerini tespit eden ekipler, kırsal Alibey Mahallesindeki bir ikamete gitmiş, Jandarma ekiplerini gören şüpheli Hüseyin G, kapıyı kilitleyip içerdekileri rehin alarak ekiplere direnmeye başlamıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, Jandarma, eline bir bıçak alan ve aralarında iki çocuğun da bulunduğu ailesini rehin alan Hüseyin G'yi ikna etmek için çalışma başlatmıştı.

BABA VE 1 OĞLUNU BIRAKTI

İkna çalışmalarında 18'nci saate girilirken, evde tutulan vatandaşların canını korumak için oldukça titiz bir çalışma yürüten ekipler, şüpheliyi sabırla ikna etmeye çalışıyor. Devam eden ikna çabaları sonucu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şüpheli Hüseyin G, evde bulunan yaşlı babasını ve 1 saat sonra da iki oğlundan birini serbest bıraktı. Jandarma, Hüseyin G'nin evde buluna bir çocuk 1 yetişkini daha serbest bırakıp teslim olması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.