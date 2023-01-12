Ailesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühal’e bakanlık sahip çıktı

Kayseri'de ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal Gülersez, bir süre sonra Erzurum'a götürüldü. Zühal, Erzurum'daki bakımevi kapanınca da 2 yıl önce Elazığ'daki bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk edilen Zühal'e karın duvarından mideye tüp yerleştirilerek beslenmesine devam edildi. İki yıldır entübe halde tedavi gören Zühal, 2 gün önce yaşamını yitirdi. Kızıyla aynı adı taşıyan annesi Zühal Gülersez, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Elazığlı vatandaşlar tarafından sahipsiz bırakılmayan Zühal Gülersez için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti. Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla Gülersez için mezar yaptırıldı. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen de Gülersez'in mezarını ziyaret ederek çiçek bırakıp dua etti.

BAKAN YANIK TALİMAT VERDİ

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Sait Çeçen, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla Gülersez için mezar yaptırdıklarını belirterek konuşmasında şunları söyledi, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olarak bebek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gazilerimize hizmet veren büyük büyük bir aileyiz. İki gün önce vefat eden 12 yaşındaki Zühal kızımız da bu büyük ailenin bir ferdiydi. 12 yıldır farklı illerde bizlerden yatılı hizmet almaktaydı. Maalesef 2 gün önce 2 yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Vefatından sonra şimdiye kadar yalnız bırakmadığımız gibi Sayın bakanımız Derya Yanık hanımefendinin talimatlarıyla kızımıza hemen bir mezar yaptık. Kızımıza şu ana kadar yapmış olduğumuz görevlerle yanında durduğumuz gibi bundan sonra da dualarımızla yalnız bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Kızımız bu büyük ailenin bir ferdi idi, bundan sonra da büyük ailenin bir ferdi olarak kalacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz kimsesizlerin kimsesiz. Bakanlığımız şu ana kadar hiçbir vatandaşını, yaşlısını, bebeğini sahipsiz bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır. Rabbim bu küçük kızımıza rahmet etsin inşallah. Hepimizin başı sağ olsun."

ELAZIĞLILAR MEZARLIĞI ZİYARET ETTİ

Elazığlılar, annesi Zühal ve Hasan Gülersez tarafından kabul edilmeyince cenazesi mezarlık görevlilerince defnedilen 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli Zühal Gülersez'in mezarını ziyaret ederek dua etti. El Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ile öğrenciler, Zühal'ın cenaze namazını kıldı ve mezarına kırmızı karanfiller bıraktı.