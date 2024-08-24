Ailesinin haber alamadığı genç kız evde ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'ta ailesinin haber alamadığı genç kız evinde ölü bulundu. İtfaiye ekiplerinin girdiği evde Büşra Kocagöz'ün yerde cansız bedeni bulunurken ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Olay İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Ablası sabah erken saatlerden itibaren aradığı Büşra Kocagöz'e uzun süre ulaşamadı. Endişelenen abla durumu yetkililere haber verirken, daireye giren itfaiye ekipleri Kocagöz'ün yerde yatan cansız bedenine ulaştı. Genç kızın erkek arkadaşı ile yaşadığı öğrenildi. Yetkililer ölüm nedeninin öğrenilmesi için inceleme başlatırken Kocagöz'ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Kocagöz'ün erkek arkadaşını arıyor.