Ailesinin yol kenarında unuttuğu kızı jandarma buldu

Alınan ihbar üzerine, Diyarbakır İl Jandarma ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğun araçtan indiği bölgede geniş kapsamlı bir arama yaptı. Jandarma ekipleri yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucu, küçük kızı Kayapınar ilçesine bağlı Kaldırım mahallesi Gelengöç mezrasında buldu. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen E.B. ailesine teslim edildi.