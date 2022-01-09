Ailesinin sesini sadece 4 gün duyabildi

MADDİ BİR TALEBİM YOK

Kızının, "Kulaklığını kim aldı?" sorusuna "Abla aldı" diye cevap verdiğini başka da bir şey anlatamadığını söyleyen anne Fatma Aslan, "Maddi gücümüz olmadığı için yeni kulaklık alamadık ve 4 yıldır çocuğum duymuyor. O tarihte çok büyük bir ameliyat geçirdi. 10 gün hastane de kaldık. Ayrıca hidrosefali hastası olduğu için başında ayrı bir cihazı daha var. Çok zor. Allah'ıma şükürler olsun geçiniyoruz. Benim maddi bir talebim yok. Kulaklık için kızıma yardım edilmesini istiyorum. Kulaklığının dış cihazının alınmasını istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum" diye konuştu.