Ailesinin topuk kanı aldırmadığı bebeğe kayyum atandı

Adana'da yaşayan Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çifti 2,5 ay önce özel bir hastanede doğum sonucunda ikinci çocuklarına kavuştu. Görevliler bebekten topu kanı almak istedi. Ancak aile ne topuk kanı alınmasına ne de aşı vurulmasına izin vermedi. Aile evraklarını imzalayarak hastaneden taburcu oldu. Hastane de durumu Çakmak çiftin bağlı olduğu sağlık ocağına bildirdi. Buradaki görevlilerde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

AMCASI KAYYUM TAYİN EDİLDİ

Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü aile hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çocuklarından topu kanı aldırmayan aile hakkında Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme ilk etapta bebeğe kayyum atanmasına karar verdi. Aile de mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşini yeğenine vasisi olarak bildirdi. Karara tepki gösteren baba Murat Çakmak, "4 yıl önce dünyaya gelen ilk çocuğumdan da topuk kanı aldırmadım. Benim evladım belediye mi ki kayyum atandı" dedi. Sağlık Bakanlığı, sık görülen genetik ve metabolik hastalıkların yenidoğan döneminde tespit edilerek erken tedavi ile çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla, yeni doğan çocuklardan topuk kanı almak zorunlu tutuluyor. Aile izin vermezse İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Mahkeme, Çocuk Koruma Kanunu'na göre bebeği devlet korumasına alabiliyor.