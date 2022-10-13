Ailesiyle tartıştı, 2 katlı binayı ateşe verdi

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. 1. Olcay Sokak'ta 2 katlı binada ailesiyle birlikte yaşayan Rıdvan Ö. ile ailesi arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Akşam saatlerinde ailesinin akraba ziyareti için evlerinden ayrılması üzerine Rıdvan Ö., 2 katlı binayı ateşe verdi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol atlına almak için yoğun çaba sarf etti.

MAHALLELİ SALDIRMAYA ÇALIŞTI AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada olay yerinden kaçmaya çalışan Rıdvan Ö.'yü etkisiz hale getiren mahalleli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Bazı vatandaşlar Rıdvan Ö.'ye tepki göstererek saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri Rıdvan Ö.'yü mahallelinin elinden kurtararak gözaltına aldı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen aile ve akrabalar evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan Rıdvan Ö. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.