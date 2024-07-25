Ailesiyle tatile gelen uzman çavuş boğularak hayatını kaybetti

Mardin Jandarma Özel Harekat Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Olgun, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte tatilini geçirmek için Finike ilçesine geldi. Ailecek Mağaralı Koyuna yüzmeye gitti. Burada suda hareketsiz kalan Olgun'a arkadaşları ve çevredekiler müdahale ederek kıyıya çıkardı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Olgun ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri de Olgun'unn hayata döndürülmesi için seferber oldu. Finike Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından uzman çavuşun ailesi gözyaşlarına boğuldu.

CENAZESİ BATMAN'A GÖNDERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından jandarma ve sahil güvenlik ekipleri de cenaze ve cenaze yakıları ile ilgilendi. Yapılan işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Mehmet Olgun'un cansız bedeni toprağa verilmek üzere hava yolu ile Baman'ın Gerçüş ilçesine gönderildi.