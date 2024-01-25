Aileye otomobil çarptı: 3 ölü

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı. Kaza, Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre üstgeçidi kullanmayarak trafiğin hızlı seyrettiği yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2'si çocuk 4 kişiye araç çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne Şermin Öcal, anneanne Fatma Öcal ve 3 yaşındaki kız çocuğu Öykü Öcal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan 10 yaşındaki Emre Öcal ise hastaneye kaldırıldı. Polis, aileye çarpan aracın sürücüsünü gözaltına aldı.