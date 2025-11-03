AJAX GS MAÇI ŞİFRESİZ! UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'ın konuğu oluyor. Grupta Liverpool ve Bodo/Glimt karşısında elde ettiği galibiyetlerle moral bulan sarı-kırmızılılar, bu maçta da sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Ajax - Galatasaray mücadelesi ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte detaylar...