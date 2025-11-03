Haberler Yaşam Haberleri AJAX GS MAÇI ŞİFRESİZ! UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 3.11.2025 21:19

AJAX GS MAÇI ŞİFRESİZ! UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, grupta Liverpool ve Bodo/Glimt karşısında aldığı galibiyetlerin ardından bu kez Ajax’a konuk olacak. Galatasaray taraftarları, takımın bu maçtan da üç puanla ayrılmasını umut ediyor. Peki, Ajax - Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz mi izlenebilecek? İşte tüm detaylar…

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'ın konuğu oluyor. Grupta Liverpool ve Bodo/Glimt karşısında elde ettiği galibiyetlerle moral bulan sarı-kırmızılılar, bu maçta da sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Ajax - Galatasaray mücadelesi ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte detaylar...

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Ajax ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 23.00'te başlayacak ve futbolseverler ekran başında büyük heyecan yaşayacak

AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu heyecan dolu karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

5 Kasım | Ajax - Galatasaray - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - Union Saint - Gilloise - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray - 23.00

