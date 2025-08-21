AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI! 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla! AJet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli?

Avrupa'nın popüler şehirlerinden Türkiye'nin çeşitli noktalarına seyahat etmek isteyenler için AJet, yazın son günlerinde özel bir kampanya başlattı. Berlin'den Antalya'ya, Londra'dan Nevşehir'e uzanan uçuşlarda uygun fiyat fırsatları sunuluyor. Peki, AJet biletleri nasıl alınır ve kampanya hangi ülkelerde geçerli? İşte 2025 Ağustos ayına özel AJet uçak bileti kampanyasının tüm ayrıntıları…