AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI! 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla! AJet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli?

Avrupa'nın popüler şehirlerinden Türkiye'nin çeşitli noktalarına seyahat etmek isteyenler için AJet, yazın son günlerinde özel bir kampanya başlattı. Berlin'den Antalya'ya, Londra'dan Nevşehir'e uzanan uçuşlarda uygun fiyat fırsatları sunuluyor. Peki, AJet biletleri nasıl alınır ve kampanya hangi ülkelerde geçerli? İşte 2025 Ağustos ayına özel AJet uçak bileti kampanyasının tüm ayrıntıları…
AJET KAMPANYA DETAYLARI
20 – 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında satın alınan biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek uçuşlarda kullanılabilecek.
AJet Uçuş Fırsatları – 9 EUR'dan Başlayan Fiyatlarla
Ülke Kalkış Havalimanı (Kodu) Varış Havalimanı (Kodu) Fiyat
Avusturya Viyana Schwechat (VIE) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Avusturya Viyana Schwechat (VIE) Ankara Esenboğa (ESB) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Düsseldorf Rhein Ruhr (DUS) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Köln Bonn (CGN) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Frankfurt (FRA) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Stuttgart (STR) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Berlin Brandenburg (BER) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Hannover (HAJ) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Hamburg Fuhlsbüttel (HAM) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Münih Franz Josef Strauss (MUC) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Düsseldorf Rhein Ruhr (DUS) Ankara Esenboğa (ESB) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Köln Bonn (CGN) Ankara Esenboğa (ESB) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Frankfurt (FRA) Ankara Esenboğa (ESB) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Stuttgart (STR) Ankara Esenboğa (ESB) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya Berlin Brandenburg (BER) Ankara Esenboğa (ESB) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Hollanda Amsterdam Schiphol (AMS) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
İsviçre Zürih Kloten (ZRH) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
İsviçre Cenevre Cointrin (GVA) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 9 EUR'dan başlayan fiyatlarla