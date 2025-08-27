AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI: Yurtiçi uçuşlarda geçerli! AJet ucuz bilet nasıl alınır, hangi tarihlerde ve uçuşlarda geçerli?

AJet, yurt içi seferlerde geçerli yeni indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında, 26 Ağustos'tan itibaren satışa çıkan biletler; salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak yolculuklarda %30 indirimli olacak. AJet'in indirimli bilet kampanyası şartları ve geçerlilik detayları merak ediliyor. Peki, AJet ucuz bilet nasıl alınır, hangi tarihlerde ve uçuşlarda geçerli? İşte detaylar.