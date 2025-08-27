AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI: Yurtiçi uçuşlarda geçerli! AJet ucuz bilet nasıl alınır, hangi tarihlerde ve uçuşlarda geçerli?

AJet, yurt içi seferlerde geçerli yeni indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında, 26 Ağustos'tan itibaren satışa çıkan biletler; salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak yolculuklarda %30 indirimli olacak. AJet'in indirimli bilet kampanyası şartları ve geçerlilik detayları merak ediliyor. Peki, AJet ucuz bilet nasıl alınır, hangi tarihlerde ve uçuşlarda geçerli? İşte detaylar.
AJET YURT İÇİ UÇURUŞLARINDA İNDİRİM FIRSATLARI BAŞLADI!
AJet, yurt içi uçuşlarını planlayan yolcular için özel bir indirim kampanyası başlattı.
Şirketten yapılan açıklamada, erken rezervasyon yapan yolcuların kampanyadan faydalanabileceği belirtildi. Buna göre, kampanya kapsamında satın alınan biletler, belirlenen tarih aralığında salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak uçuşlarda %30 indirimli olacak.
Türkiye genelinde 41 farklı noktaya sefer düzenleyen AJet'in indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara kadar uzanan geniş bir seyahat dönemini kapsıyor.
AJET İNDİRİMLİ BİLETLER NASIL VE NEREDEN ALINIR?
İndirimli biletler, ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
SEFER TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 16 Eylül 2025 ile 13 Mart 2026 tarihleri arasında salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilecek tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.