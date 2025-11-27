AJet Ucuz Bilet Kampanyası başladı! Yurt Dışı Uçuşları 9 Dolar’dan Başlıyor! İşte seyahat tarihleri

SEYAHAT EDİLECEK ROTALAR

Kampanya, AJet'in yurt dışı hatlarının tamamını değil, belirlenen ve yüksek talep gören rotaları kapsamaktadır:

Türkiye'den yurt dışına ve yurt dışından Türkiye'ye olan tüm tek yön direkt uçuşlar arasında Almanya, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, İsviçre, Azerbaycan, Lübnan, İsveç, Mısır, İtalya gibi pek çok ülke yer alıyor.

Kampanyalı uçuşları https://ajet.com/tr/kesfet/kampanyalar/havalandiran-firsatlar-yurt-disi-ucuslari-9-dan-baslayan-fiyatlarla linkinden öğrenebilirsiniz.