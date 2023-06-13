AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, SABAH’a özel açıklamalarda bulundu: 2024’te Zeydan Karalar’ı göndereceğiz

KURTULMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Adanalıların Zeydan Karalar'dan hizmet beklediğini vurgulayan Başkan Mehmet Ay, "Ama başkan nerede bir oyun, hokkabazlık, siyasi bir çalışma var kendisi orada. Olayları manipüle ediyor. Artık Adanalılar Karalar'dan kurtulmak için gün sayıyor.

Biz de hemşehrilerimizin desteğiyle 2024 seçimlerinde kendisini göndereceğiz. Adana'mız Cumhur İttifakı ile birlikte özlenen günlerine kavuşacaktır" dedi.