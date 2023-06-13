AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, SABAH’a özel açıklamalarda bulundu: 2024’te Zeydan Karalar’ı göndereceğiz

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi ve yazarı Ersin Ramoğlu'nun ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Adanalıların her seçimde AK Parti'yi birinci parti olarak gördüğünü dile getiren Başkan Ay, "Adanalılar Cumhurbaşkanlarını çok seviyor. Artık. Nerede bir oyun, hokkabazlık, siyasi oyun var Zeydan Karalar orada. Adanalılar artık Zeydan Karalar'dan kurtulmak için gün sayıyor. Biz de hemşehrilerimizin desteğiyle Karalar'ı 2024 göndereceğiz" dedi.
BUNLAR İKİ KOYUNU GÜDEMEZLER
Adanalıların Cumhur İttifakı özlemini çektiğini kaydeden Başkan Mehmet Ay, "Adanalılar mevcut durumdan rahatsızlıklarını sandıklarda gösterdi. Zeydan Karalar'ın her türlü baskı, işten çıkartma, tehditlerine karşı hemşehrilerimiz gereken cevabı seçimlerde verdi. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'na ne de Zeydan Karalar'a inanmayarak tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Bu yapı o kadar zihniyetiz ki bunların bırakın ülkeyi, Adana'yı yönetmesini iki tane koyun güdecek kapasiteleri yok. Bunlar koyunları kaybedip geri gelirler" diye konuştu.
ADANALILARA ZULÜM YAŞATIYOR
Yazın gelmesiyle birlikte Adanalıların sivrisinekten dolayı zulüm yaşadığına dikkat çeken Ay, "Sineksiz Adana için limitsiz mücadele diyor. Mücadele için 138 milyon lira para aktarıldığına dair iddialar var. Bunu arkadaşlarımız inceliyor. Bu kadar para harcandıysa halen neden sinek var? Şimdi de otobüs alacağını, EYT'den emekli olanlara yönelik 300 milyon lira borçlanma yetkisi istiyor. Belediyenin parası var. Bu olayı Cumhur İttifakına yüklemek istiyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını daha fazla çarçur edilmemesi ve bu paranın birilerine peşkeş çekilmemesi için Zeydan Karalar'a 300 milyon lira değil 3 lira bile borçlanma yetkisi vermeyiz" şeklinde konuştu.
KURTULMAK İÇİN GÜN SAYIYOR
Adanalıların Zeydan Karalar'dan hizmet beklediğini vurgulayan Başkan Mehmet Ay, "Ama başkan nerede bir oyun, hokkabazlık, siyasi bir çalışma var kendisi orada. Olayları manipüle ediyor. Artık Adanalılar Karalar'dan kurtulmak için gün sayıyor.
Biz de hemşehrilerimizin desteğiyle 2024 seçimlerinde kendisini göndereceğiz. Adana'mız Cumhur İttifakı ile birlikte özlenen günlerine kavuşacaktır" dedi.