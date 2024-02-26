AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Aydın’dan yoğun seçim çalışmaları

Aydın, vatandaşların teveccühü ile karşılaştığı her yerde AK Parti'nin Ağrı'ya kazandırdığı hizmetleri ve belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlatıyor.

Aydın, il merkezindeki mahalleleri, sokakları, caddeleri, esnafları, gençleri, kadınları, kurumları, STK'ları ve özel sektör çalışanlarını ziyaret ederek seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aydın, AK Parti teşkilatı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte gündüzleri kapı kapı dolaşarak, akşamları ise evlere misafir olarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

"AĞRI'YA HİZMET, AŞK İLE BAŞLAR"

Ağrı'nın daha yaşanabilir, daha gelişmiş, daha huzurlu bir şehir olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Aydın,"Ağrı'mıza hizmet etme şerefine nail olmak için çıktığımız bu yolda, her geçen gün daha da artan bir heyecan ve motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Ağrı, kadim tarihi, doğal güzellikleri ve misafirperver insanıyla önemli bir şehrimizdir. Bu şehrin hak ettiği hizmeti sunmak için, "Ağrı'ya Hizmet, Aşk ile Başlar" sloganıyla yola çıktık. Seçim çalışmalarımız kapsamında, tüm mahallelerimizi ve esnafımızı ziyaret ederek, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Onların taleplerini, sorunlarını ve hayallerini dinledik. Ağrı'nın kalkınması ve gelişmesi için neler yapılabileceği konusunda geniş istişarelerde bulunduk. Bu istişareler doğrultusunda, şehrimiz için kapsamlı bir vizyon ve projeler hazırladık. Projelerimiz arasında; ulaşımı kolaylaştıracak yeni yollar ve köprüler, sehri modernleştirecek parklar ve yeşil alanlar, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak yatırımlar, ekonomik kalkınmayı teşvik edecek yeni iş alanları ve kültür ve sanata destek olacak projeler yer alıyor. Ağrı'ya hizmet etme şansı yakalarsak, bu projeleri tek tek hayata geçirmek için gece gündüz çalışacağız. Bu vesileyle, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'ye ve şahsıma destek vererek, Ağrı'yı birlikte daha güzel bir geleceğe taşımaya davet ediyorum."dedi.