Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi: "Ağrı’ya TOKİ tarafından bin 480 konut yapılacak."
Giriş Tarihi: 28.9.2022 16:34 Son Güncelleme: 28.9.2022 16:38

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi: "Ağrı’ya TOKİ tarafından bin 480 konut yapılacak."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi kapsamında Ağrı merkez ve ilçelerine toplam bin 480 konut yapılacağını açıkladı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi: Ağrı’ya TOKİ tarafından bin 480 konut yapılacak.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

AK Parti hükümetleri olarak herkesin ev sahibi olabilmesi için son 20 yılda 1 milyonun üzerinde toplu konut yapıldığını kaydeden Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve başvuruları devam eden sosyal konut projesinin de vatandaşlarda heyecan yarattığını bildirdi.

Vatandaşları ucuz fiyatlı ev sahibi yapmak için gayret gösterdiklerini kaydeden Çelebi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi 2023-2028 yıllarını içeriyor. 5 yıllık sürede 500 bin sosyal konutu, 50 bin işyerini vatandaşlarımızla buluşturacağız.

İlk olarak 250 bin sosyal konut yapılacak. Bu rakamlardan Ağrı'mıza da bin 480 kontenjan var. Ağrı Merkez'e 878, Tutak'a 132, Patnos'a 130, Doğubayazıt'a 100, Diyadin'e 80, Eleşkirt'e 80 ve Taşlıçay'a 80 konut yapılacak. Başvurular devam ediyor. Yapılacak konutların Ağrı'lı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi: "Ağrı’ya TOKİ tarafından bin 480 konut yapılacak."
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