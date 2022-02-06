AK Parti Alanya Konya kampı tamamlandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı; İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve ailelerin katılımıyla 3.'sünü gerçekleştirilen ve 3 gün süren 'İstişare ve Eğitim Kampı'nı bugün tamamladı.

Önemli katılımcıların yer aldığı kamp programında genel siyasetin, yerel yönetimlerin durumu ve siyasetteki yeni gelişmeler hakkında istişarelerde bulunuldu ve yeni projelerin planlanması yapıldı.

Onur konuğunun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun olduğu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Gülay Samancı katıldı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu; '3. İstişare ve Eğitim Kampı'nın son gününde kamp programı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toklu; ''AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak Konya'da 3.'sünü düzenlediğimiz istişare ve eğitim kampımızı tamamlamış bulunuyoruz. Fikirlerimizin ve taleplerimizin değerlendirildiği, önümüzde ki süreçte yapacağımız projelerin istişaresinin yapıldığı ve sorunların masaya yatırıldığı eğitim programımız başarılı ve verimli geçmişti. Alanya'mızın gelişmesi yüksek standartlarda bir kent olması en önemli hedefimizdir. Yaklaşan turizm sezonu ile birlikte; tarım, sağlık, sanayi ve diğer tüm sektörlerimiz için ne yapılması gerekiyorsa ortak akılla ilerleyeceğimiz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim işimiz hizmettir. Kampımızı teşrifleriyle onurlandıran, onur konuğumuz Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, AK Parti Antalya İl Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Taş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanımız Sayın Hasan Angı, Antalya Milletvekilimiz Sayın İbrahim Aydın, Konya Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Sorgun, Sayın Gülay Samancı, değerli hocalarımız Sayın İhsan Ataöv ve Prof. Dr. Abdullah Topçuoğlu'na teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.