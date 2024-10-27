AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığı Cumhuriyet Bayramı öncesi bayrak dağıttı

Alaplı İlçe Başkanı Altan Güngör, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve Belediye meclisi üyeleri, cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak bayrak hediye etti. Başkan Güngör, "Bayrak, yalnızca bir bez parçası değildir; bir milletin tarihi, onuru, ve bağımsızlığıdır. Dalgalandığında, geçmişin hatıraları, bugünün mücadelesi ve geleceğin umudu gökyüzünde birleşir. Her renginde, her çizgisinde milletin kahramanlıkları, sevinçleri, ve acıları gizlidir.

Toplumu bir arada tutan bu sembol, sınırları aşıp kalplere yerleşen bir bağlılık ifadesidir. Bayrağa duyulan saygı, aslında topluma, değerlere, ve birlikte yaşama iradesine duyulan saygıdır. Birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız sürece, o bayrak daima gururla dalgalanmaya devam edecektir. Çünkü bayrak, milletin birliğinin, cesaretinin ve geleceğe olan inancının yansımasıdır. Bir arada yaşadıkça, değerlerimizi yücelttikçe bayrağımız da daha güçlü ve daha anlamlı dalgalanır" dedi. Ziyaretlerin Pazartesi günü de devam edeceği ve bayrak dağıtımına devam edileceği bildirildi.