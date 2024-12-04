AK Parti Anamur Gençlik Kolları Başkanlığına Aslan atandı

AK Parti Anamur Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Yunus Emre Aslan," AK Parti olarak gençlerimizi anlamak, onların duygularına ve hislerine rehber olacağız ve bu sorumlulukla hareket edeceğiz. Omuzlarımıza binen bu sorumluluğun farkındalığıyla, bu davanın en büyük ve en kıymetli yatırımı olan genç kardeşlerimizle beraber geleceğimizi inşa ve ihya etme gayretinde olacağız." Dedi. AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut ise "AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezimiz tarafından Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Yunus Emre Aslan kardeşimi tebrik ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Kendisinin çalışkanlığına, samimiyetine, gayretine ve liyakatine yakından şahidim. AK Gençlik Anamur'a hizmet yolunda başarılı bir dönem diliyorum. Görevi devreden Yasin Sarı kardeşime bugüne kadar gösterdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Anamur gençliğimize hayırlı olsun." İfadelerine yer verdi.