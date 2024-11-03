AK Parti Anamur ilçe başkanlığına Burak Bulut seçildi

31 Mart Seçimlerinde İlçe Başkanı M.Feyzullah Yılmaz'ın Meclis Üyeliğine Aday olmasıyla boşalan başkanlık görevini yürüten Burak Bulut, yapılan kongrede başkan seçildi. Divan Başkanlığını Genel Merkez İl Koordinatörü M. Abdullah Özer'in yaptığı, kongreye AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, MKYK Üyesi Mustafa Sever, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, bir önceki dönem Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı, MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla ve çok sayıda partili katıldı.

Başkan seçilen Burak Bulut,birlik beraberlik mesajı verdiği konuşmasında; "Kongrelerimiz ile yenilenen, güçlenen AK Kadrolarımız ile memleketimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte, daha güçlü yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz. Katılım sağlayan tüm dava arkadaşlarımıza, delegelerimize ve gönüldaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." Dedi. Bulut'un yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Özcan Yıldırım, Ayşe Beyreli Şakrucu, Sümeyra Bulut, Vedat Bulut, Ayhan Temel, Hüsnü Yasin Yılmaz, Batuhan Çıtırkı, Hüseyin Kılınç, Muhammet Veysi Çalapkulu, Namık Kemal Yılmaz, Kadir Kocaoğlu, Cemil Şah, Serkan Kül, Hüseyin Çetin, Kemal Güzel, Ali Kaan Doğan, Yaşar Toru, Ayşe Deniz, Harun Oktan.