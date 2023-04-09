AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan Yavaş’a çağrı: “Turistik gezileri bırak, Ankara’ya bak”

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Altındağ Kültür Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı iftar programında 28. Dönem Milletvekili aday adaylarıyla iftar buluşmasında konuştu. Özcan, deprem ve ardından sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşların her birinin acısını yüreklerinde hissettiklerini ifade ederek felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Özcan, "Allah ülkemizi Türkiye'nin her alandaki büyük şahlanışını görmeyen gözlerden korusun, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de isterse ülke yansın yıkılsın' diyen zavallı gafillerden korusun. Umudunu kandile bağlayan ve teröristlerden destek bekleyecek kadar alçalan ve şehitlerimizin kemiklerini gafillerden korusun." şeklinde konuştu.

Özcan, bir tarafta Marmaray'ı, TOGG'u, şehir hastanelerini, havaalanlarını, köprüleri, yolları inşa edip üreten ve Ayasofya'yı ibadete açanlar yer alırken, diğer tarafta ise "bunların hepsini yakacağız, yıkacağız, satacağız" diyenlerin bulunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı, AK Parti'yi de yeniden iktidar yapacaklarının altını çizen Başkan Özcan, "Türkiye Yüzyılı"na evet diyenlerle yeni bir balkon konuşması yapmak ve 85 milyona derin bir "oh" çektirmek için hazır olduklarını belirtti.

YAVAŞ'A PEŞ PEŞE ELEŞTİRİLER SIRALADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hevesiyle turistik gezilere devam ettiğine dikkat çeken Özcan, Yavaş'ın bu sırada sosyal yardım ve hizmetleri ihmal ettiğini, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya gelen depremzedelerin bir yardım kolisine ulaşmak için bile büyük mücadeleler verdiğini söyledi. Özcan, "Sayın Yavaş'ın elinde heder olan başkentimizi biz görüyoruz. Belediye Başkanı olarak sorumluluklarını biz hatırlatıyoruz. Milletimizin sesine biz tercümanız. Milletimizin hizmetkarı olan biziz." diye konuştu.

TWİTTER'DAN DA ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Özcan Yavaş'ı eleştirilerini twitter'dan da sürdürdü ve "Sayın Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı hayaline kendisini öylesine kaptırdı ki milleti unuttu, vatandaşlarımızdan sosyal yardımlar ve doğalgaz yardımlarının ulaşmadığına dair şikayetler var, Bay Kemal'le turistik gezileriniz bittiyse asıl sorumluluklarınızla ilgilenin!" twit'ini attı.