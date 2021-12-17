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Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:56 Son Güncelleme: 17.12.2021 17:13

AK Parti Avcılar’ın imar sorununu çözdü

Şerif Can Şerif Can
AK Parti Avcılar’ın imar sorununu çözdü

AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı Yeşilkent Mahalle sakinlerinin uzun zamandır yaşadığı imar planı kaosunu çözüme kavuşturdu.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı Yeşilkent Mahallesinde devam eden imar sorununu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşıdı. AK Parti İBB Meclis Üyelerinin yoğun çalışması sonucu oy birliği ile kabul edilen 1/5000'lik Nazım İmar Planı konusuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. AK Parti İBB ve Avcılar Belediye Meclis Üyesi Mimar Eyüp Dursun tarafından Yeşilkent Mahallesi İMAR sorununun tarihçesi, imar sorununun nedenleri ve yapılan nazım imar planı detayları anlatıldı.

KÜÇÜKOĞLU: "İMAR SORUNUNUN TEK SEBEBİ CHP ZİHNİYETİDİR"

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, Yeşilkent mahallesinin 1/5000'lik Nazım İmar Planının çıkarılması konusunda emeği geçen tüm partilere teşekkür ederek şunları söyledi: "Yeşilkent Mahallesinin imar sorununun tek sebebi 20 yıllık CHP zihniyetidir. 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti yönetimindeyken 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çıktı. CHP'li Avcılar Belediyesi 11 yıl boyunca 1/1000 planları neden çıkartmadı? Yıl 2021 İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP yönetiminde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı meclis üyelerinin desteğiyle oybirliği ile İBB Meclisi'nde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yeniden revize edilerek onaylandı. Bakalım CHP'li Avcılar Belediyesi 1/1000 planları ne zaman çıkaracak? AK Parti Avcılar olarak biz takip edeceğiz, Avcılarlı hemşehrilerimizde takip etsin."

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AK Parti Avcılar’ın imar sorununu çözdü
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