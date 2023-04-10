AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Aydın milletvekili aday listesi sıralaması belli oldu

Ak Parti Aydın milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Aydın Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. bölge Ak Parti Aydın milletvekili adayları tam listesi 2023
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.
LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU
MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
İşte 28. Dönem Ak Parti Antalya Milletvekili aday listesi
|AYDIN 1
|Mustafa Savaş
|AYDIN 2
|Seda Sarıbaş
|AYDIN 3
|Ömer Özmen
|AYDIN 4
|Mustafa Abak
|AYDIN 5
|Mehmet Umut Tuncer
|AYDIN 6
|Duygu Göğde
|AYDIN 7
|Murat Gün
|AYDIN 8
|Mehmet Arkun
2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.