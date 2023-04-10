AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Aydın milletvekili aday listesi sıralaması belli oldu

Ak Parti Aydın milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Aydın Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. bölge Ak Parti Aydın milletvekili adayları tam listesi 2023