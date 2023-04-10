Haberler Yaşam Haberleri AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Aydın milletvekili aday listesi sıralaması belli oldu
Giriş Tarihi: 10.4.2023 15:14 Son Güncelleme: 10.4.2023 15:14

AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Aydın milletvekili aday listesi sıralaması belli oldu

Ak Parti Aydın milletvekili aday listesi 2023 araştırılıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 34 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Ak Parti Aydın milletvekili adayları tam listesi içerisinde Mustafa Savaş birinci sırada bulunuyor. Ak Parti Aydın milletvekili adayları 2023 arasında Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen gibi isimler de yer almakta. Bu noktada Ak Parti Aydın milletvekili adayları kimler oldu soruları yanıt aramakta. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan liste, günün gündem maddeleri arasında yer aldı. İşte Ak Parti Aydın milletvekili aday listesi

AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Aydın milletvekili aday listesi sıralaması belli oldu

Ak Parti Aydın milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Aydın Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. bölge Ak Parti Aydın milletvekili adayları tam listesi 2023

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

İşte 28. Dönem Ak Parti Antalya Milletvekili aday listesi

28. DÖNEM AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU!

AYDIN 1 Mustafa Savaş
AYDIN 2 Seda Sarıbaş
AYDIN 3 Ömer Özmen
AYDIN 4 Mustafa Abak
AYDIN 5 Mehmet Umut Tuncer
AYDIN 6 Duygu Göğde
AYDIN 7 Murat Gün
AYDIN 8 Mehmet Arkun

SEÇİM NE ZAMAN?

2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.

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AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Aydın milletvekili aday listesi sıralaması belli oldu
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