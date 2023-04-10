AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 LİSTESİ | 28. Dönem Ak Parti Balıkesir milletvekili adayları kim oldu?

Ak Parti Balıkesir milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Balıkesir Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. Bölge Ak Parti Balıkesir milletvekili adayları tam listesi 2023
AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.
LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU
MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
İşte 28. Dönem Ak Parti Balıkesir Milletvekili aday listesi
|BALIKESİR 1
|İsmail Ok
|BALIKESİR 2
|Belgin Uygur
|BALIKESİR 3
|Mustafa Canbey
|BALIKESİR 4
|Ali Taylan Öztaylan
|BALIKESİR 5
|Pakize Mutlu Aydemir
|BALIKESİR 6
|Mehmet Aydemir
|BALIKESİR 7
|Ahmet Gür
|BALIKESİR 8
|Eşref Uslu