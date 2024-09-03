AK Parti Belediye Meclis üyeleri işten çıkarılan işçilere destek verdi

Toplantıya katılmama kararını işçilerin yanında olduklarını belirtmek amacıyla alan AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, meclis toplantısını işçilerin arasında gerçekleştirdi.

AK Parti adına konuşan Belediye Meclis Üyesi Kürşat Şimşek, "Bugün belediyede yeni dönem meclis toplantısı vardı, ancak biz haksız yere işten çıkarılan işçilerin yanında olmak için o toplantıya katılmadık. İşçilerin görevlerine geri dönmesi için mücadele ediyoruz ve her zaman işçiden yana olduk. Belediye başkanı Mehmet Nuri Güneş, işten çıkarmalar konusunda meclise danışmadan tek başına karar verdi. Bu nedenle meclis toplantılarına katılmayacağız" dedi.

Sendika Başkanı Himmet Bozan ise, eylemlerinin 60. güne yaklaştığını belirterek, "İşçiler zor durumda, işe dönene kadar eylemimiz devam edecek. Şehir çöpten geçilmiyor" ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılan işçiler de mağduriyetlerini dile getirerek, "Evlerimize ekmek götüremiyoruz, bir an önce işimize dönmek istiyoruz. AK Parti belediye meclis üyelerine yanımızda oldukları için teşekkür ederiz" diye konuştu.