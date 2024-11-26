AK Parti binasına saldıran şüpheliden “Kafam güzeldi” savunması! Maskeli saldırgan tutuklandı

İstanbul'da geçtiğimiz 17 Kasım günü AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılması sonucu binanın camları kırılmıştı. Saldırgan Eren Zeydanlı, Başakşehir'deki ikametinde yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramada, kullanıma hazır uyuşturucu madde ve sigara kağıdı, 1 telefon ile zanlının saldırı anında üzerinde bulunduğu değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ve şişme mont ele geçirildi. Ayrıca kişinin sorgulamasında 'hakaret' suçundan arandığı, 'açıktan hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'yağma'dan geçmiş tarihli kaydının bulunduğu tespit edildi.

ŞANS ESERİ DENK GELDİ

Savcılık sorgusunun ardından Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Eren Zeydanlı, buradaki ifadesinde, olay günü kendinde olmadığını, fazla alkol kullanımı ve reçeteli ilaçları kullandığını aktardı. Zeydanlı, " Olan olaylar oraya özellikle değil de şans eseri denk gelen bir olaydı. 1.5 ay önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kalmıştım. Orada kaldığım sürede kendime zarar verme eylemlerinde bulunuyordum. Kendime zarar vermemek için etrafa zarar verdim. Oranın bir parti binası olduğunun farkında değildim. Siyasi bir amaçla hareket etmedim" dedi.

KAFAM GÜZELDİ SAVUNMASI

Tamamen şans eseri ve kafamın güzel olmasıyla bu eylemde bulunduğunu iddia eden Zeydanlı, "Yüzümde maske, hatırladığım kadarıyla yoktu ancak şapka olabilir, tam olarak hatırlamıyorum. Karşı tarafın zararını karşılamak isterim. Düzeni bozmak gibi bir amacım yoktu. Kasti bir şekilde zarar vermeye çalışmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim" şeklinde savunma yaptı.

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği şüphelinin sorgusunda gerçekleştirdiği eylemi kabul etmesini, olaya ilişkin kamera görüntüsü, olayda kullandığı taş, bahse konu yerin bir siyasi partiye olması gibi somut delilleri göz önünde bulundurarak adli kontrol sisteminin yetersiz kalacağını belirtti ve "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan tutuklanmasına hükmetti.