AK Parti, bütün teşkilat mensuplarını deprem bölgelerinde görevlendirdi

AK Parti'den yapılan açıklamada, merkezi Kahramanmaraş olan ilk depremin yaşandığı andan itibaren, vatandaşlara ve AFAD başta olmak üzere devlet kurumlarına destek vermek amacıyla AK Parti Genel Merkezi'nde Koordinasyon Merkezi oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen tüm illerimizde bakanlarımız, MYK ve MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımız, sahada çalışmalara katkıda bulunmak ve vatandaşlarımızın yanında olmak üzere görevlendirilmiştir. Tüm belediyelerimiz insan gücü, ekipman ve yardım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması için seferber edilmiş, bu kapsamda depremden etkilenen her bir ilçemiz için iş bölümü yapılarak belediyelerimiz görevlendirilmiştir."