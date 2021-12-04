Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi Tahir Güven silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay Cudi Mahallesi Eski Mezbahane Mevkii Mercan sokakta meydana geldi. İddialara göre Mercan sokakta plakası belirlenemeyen özel aracı ile giren Tahir Güven kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri ile sokağa çıkan mahalle sakinleri Güven'i araç içerisinde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri Mercan sokak ve çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.