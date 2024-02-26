AK Parti Devrek’te Gençlik Buluşması gerçekleştirdi

AK Parti Devrek İlçe Başkanlığında Gençlik Kollarının düzenlediği programa AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar ve teşkilat mensupları katıldı. Devrek Masalcıoğlu Düğün Salonunda gerçekleştirilen programda, "AK gençler el ele gönül gönüle hep birlikte Başkanı adayımız Ulupınar'a tam destek gerçek Belediyecilik için gelecek için buradayız. Devrek kazanacak gençlerimiz kazanacak" dediler.

AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar gençlerin düzenlediği programda yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin bugünkü coşkusu beni hem heyecanlandırdı, hem de duygulandırdı" diyerek şunları söyledi: "Otuzlu yaşlarımın başında bu kıymetli şehre ve bu güzel insanlara hizmet edebilme imkanını sunan kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bugün gençlerimiz ile gençlik buluşmamızı gerçekleştirerek harika zaman geçirdik. Sizlerle bir araya gelip fikirlerinizi, düşüncelerinizi dinlemek benim için çok kıymetliydi. Gençlerimizin enerjisi ve vizyonu, Devrek'in geleceği için büyük bir umut kaynağı olacak. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha dinamik bir Devrek için çalışmaya devam edeceğiz. Desteklerinizle birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Birlikte daha nice güzel buluşmalara"

Ulupınar, "Düzenlenen gençlik buluşmamız programın ardından seçim ofisimize gelerek hemşehrilerimiz ve gençlerimiz ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdik. Bizlere olan teveccühlerinden dolayı kıymetli gençlerimize tekrar teşekkür ederim" dedi.