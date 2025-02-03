AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman’dan net yanıt: Projelerimizi takip edin, buna memnun oluruz, ancak yok saymayın, küçümsemeyin!

Erzincan'ın yatırımcılar İçin cazibe merkezi olmaya devam ettiğini belirten Karaman; CHP'li Mustafa Sarıgül'ün açıklamalarını değerlendirdi. Erzincan'ın Nüfus sıralamasında 70. olmasına rağmen, gelişmişlik sırasının ülke genelinde 47. sırada olduğuna dikkat çeken Milletvekili Karaman, Erzincan'ın AK Parti döneminde yatırımlarla geliştiğini vurguladı.

Karaman şunları kaydetti:

"Erzincan'a yapılan yatırımlar, halkımızın refahını artırmaya odaklanmıştır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kırsal kalkınmaya kadar pek çok alanda önemli projeleri hayata geçirdik ve devam ediyoruz.

"ERZİNCAN'A YAPILAN HİZMETLERİ YOK SAYMAYIN"

Erzincan, AK Parti döneminde gerekli yatırımları yapmış, yapmaya devam ediyor. Halkımız bu gerçekleri yakından görüyor ve biliyor. Erzincan'ın kalkınmasını görmezden gelmek, halkımıza haksızlık olur. AK Parti kadroları, milletimizin teveccühüyle ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla yola çıkmış, Türkiye'yi ve Erzincan'ımızı her alanda çağ atlatan yatırımlarla buluşturmuştur. Unutmamamız gerekir ki, Ülkemiz son 10 yıldır önemli badireler atlattı, atlatıyor: Küresel Ekonomik dar boğazlar, Fetö Kalkışması, Covid Hastalığı, Asrın Depremi, Bölgemizde ki Savaşlar ve birçok iç ve dış etkenlerden dolayı önemli süreçlerden geçmiştir.

Devletimiz Halkımızın Güvenliği, Sağlığı, Refahı için elindeki tüm imkânları seferber etmiş ve Türkiye, Allah'ın izniyle bu yaşanan tüm olumsuz gelişmelerin üstesinden gelmiştir. Bundan ülkemiz hızlı bir şeklide toparlanıp Dünyada sayılı güçler arasında yerini yükseltecektir. Erzincan'ımız için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve proje adamı son Başbakanımız Binali Yıldırım'ın güçlü destekleriyle önemli yatırımları hayata geçirdik, büyük projelere imza attık.

AK PARTİ'NİN KURULUŞUNDAN BU YANA BİRLİKTE ÇALIŞTIK

Devlet Demiryollarında (TCDD) önemli projelere imza attıklarını söyleyen Karaman, ülkemize Yüksek Hızlı Treni (YHT) kazandıran ekibin içinde yer aldık. Erzincan'ımıza da hızlı tren gelmesi için çalışıyoruz. Hemşerilerimiz her seçimde sandıkta en güçlü desteği vererek, durmak yok, yola devam!" demiştir. AK Parti olarak bizim vakit kaybedecek zamanımız yok, biz işimize bakıyoruz. İş üretiyoruz. Erzincan'ımız için, ülkemiz için, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü "derdimiz millet, işimiz hizmet. Allah'ın izniyle, hemşehrilerimizin desteğiyle Erzincan'ımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Erzincan ve daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte yolumuza devam edeceğiz.

YAPILANLARI EN İYİ GÖREN, EN İYİ BİLEN YİNE AZİZ MİLLETİMİZDİR

Hamdolsun, Erzincan 'da yapılanlar ortada, Stadyumu, Ergan Dağı başta olmak üzere bu eserleri gezmeye, görmeye davet ediyorum. Devletimiz Asrın Depremi yaşanan bölgemize ciddi ağırlık vermektedir ve 2025 yılında da büyük bir bütçe ayırmıştır. Deprem Bölgesinde yaşayan insanların hayatlarının normale dönmesi bakamından gece gündüz çalışmaktadır. Bu nedenle Türkiye genelinde yatırımlarda bir yavaşlama var, Deprem Bölgesinde yatırımlar bittikten sonra tekrar diğer kamu yatırımları tüm hızıyla devam edecektir.

Bunun için çalışıyoruz, çalışacağız.

YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Erzincan, yalnızca bugünün değil yarının da yıldız şehirlerinden biri olacaktır. Gerek altyapı gerekse sosyal projelerle halkımıza daha modern, daha yaşanabilir bir Erzincan sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."