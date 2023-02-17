AK Parti Gençlik Kolları 8 bin gönüllü ile deprem bölgesinde

Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere depremin ağır hasar verdiği illerde lojistik merkezi kuran gençlik kolları, 71 ilden çıkan tırlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Temel gıda, hijyen malzemeleri, ısınma ekipmanları ve çocuklar için oyuncak dağıtımları yapıldı. AK Parti Gençlik Kolları, kurdukları Cemre isimli grupla, ilk günden bu yana deprem bölgesinde faaliyet yürütüyor ve 8 bin gönüllüsüyle afetzedelerin yarasına merhem olmak için çalışıyor.