AK Parti Gençlik Kolları Başkanından, Özcan’a sert tepki

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti Teşkilatına dil uzatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a şunları söyledi; "Heykel konusunda fare gibi köşeye sıkışmış, verdiği sözleri ne kendine yedirebilmiş ne de hazmedebilmiştir. Şahsına omurgasızlık işlemiştir. Yine kalıbının adamı olamamış sağa sola saldırmıştır. Allah'a hamd olsun ki bizler bu yola çıkarken Halka hizmet Hakka hizmet sözlerimizden ayrılmış değiliz.

AK Parti döneminde hem belediyecilik anlamında hem de ülke anlamında seviye atladığımız aşikardır. Senin gibi Kuran-ı Kerim gibi kutsal bir kitabı kendimize reklam yapmadık. Yaptığımız reklamlar verdiğimiz hizmetlerle görülmektedir. Sen köşeye sıkıştığın için haddin olmadığı yerlere dil uzatıyorsun. Biz ise Bolu halkına verdiğimiz hizmetle dünden bugüne senin haddini bildirmiş ve bildirmeye de devam edeceğiz.

REKLAM, PRİM YAPMAK SENİN HADDİN DEĞİL

Belediye Meclis Üyemiz Kamuran Avcı Bey'e yaptığın hakaretlerin hesabını sormayı biliriz. Sen kimsin? Senin sıfatın ne? Nasıl bir insana hakaret edersin? Kendine başkan diyen kalıbının adamı olmayan omurgasız birisin. Daha önce bir kadın ile aranda geçen diyaloğu bile dalga geçer gibi gündem yapmıştın. Omurgasızlık dünden bugüne sende vardı. Abdullah Abat kongrede gerçekleri yüzüne vurduğunda yüzün kızarmadı bile. Savaş Abak senin verdiğin sözleri tutmadığını söylediğinde yine yüzün kızarmadı. Bolu Belediyespor'dan desteklerini çektin kulübü düşürdün. Boluspora verdiğin sözleri tutmadın. Destek olmadın. Ama her platformda Bolumuzun en büyük değeri Boluspor'u kendine reklam yaptın. Üstüne Beşiktaş'ı, Boluspor'un önüne koydun. Bire hadsiz, densiz, omurgasız senin Boluspor üzerinden reklam prim yapmak haddine değildir.

Üstüne stat sözü verdiğin taraftara ve Bolu halkına hesap vereceksin. Sayın Kamuran Avcı'nın söylediklerini hazmedememiş ve hakaret etmişsin. O yaptığın hakaretler ancak senin gibi bir omurgasıza yakışır. Boluspor'un yanında duracağına sosyal medyada şov ve fenomenlik yapmaya devam et. Yaptığın en iyi iş bu. Boluspor gibi Bolu'nun en büyük değerini ağzına almak senin haddine değildir.

BAY BAY KEMAL

Sendeki bu omurgasızlık haddini iyice aşmış ki, İl Başkanımız Suat Güner Bey'e de laf atmışsın. Sarf ettiğin ifadeler ve yakıştırmalar üzerinden sana cevap veriyorum. Beştepe'de kimin durduğu belli. Kimin genel merkezinde istifaları olduğu belli. Seçim akşamı partinin başına geç diye tweet atıldığı ortada. Senin yine başkanına BAY BAY KEMAL dediğimizde şaka yapmıyorduk. Bugün de şaka yapmıyoruz. 10 ay sonra senin gibi bir omurgasıza Bolu halkının vereceği cevap bellidir. Yaptığımız açıklama seni ciddiye aldığımızdan değil Bolu halkına duyduğumuz saygıdandır. Ağırlığını bilmediğin koltuğun 10 ay daha tadını çıkar. Sandıkta gereken cevabı Bolu halkının yüzüne tokat gibi vuracağından hiç şüphemiz yoktur."