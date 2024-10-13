AK Parti Gençlik Kolları üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana gelen olayda sürücü Barış Önderoğlu'nun kontrolü kaybetmesi ile otomobil ağaca çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken otomobilin yarısı karşı şeritten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptı, diğer yarısı ise ağaca takılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tarafından ile Barış Önderoğlu, ablası AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu ve arkadaşı Ayşenur Gök hastaneye kaldırıldı. Betül Önderoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Barış Önderoğlu ve Ayşenur Gök'ün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun kazada hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.