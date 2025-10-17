AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: "Gelsinler, deprem bölgesini gezsinler, sonra yorum yapsınlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman muhalefetin "Deprem bölgesinde bir şey yapılmadı" söylemlerine sert tepki gösterdi. Yayman, "Gelsinler, deprem bölgesini gezsinler, ona göre yorumda bulunsunlar. Eksiğimiz varsa düzeltiriz. Hatamız varsa bu yanlıştan döneriz. Bir kusur varsa bunu düzeltiriz. Ama orada hiçbir şey yapılmadı demek, bunlar doğru değil. Deprem bölgesinde çalışmalar sürüyor. Hatay yeniden ayağa kalkıyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya çalışanlar var. Yılsonunda herkes evlerine yerleşmiş olacaklar" dedi.

HÜKÜMET ZARAR GÖRSÜN ANLAYIŞI VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Hatay ayağa kalkıyor" şeklinde paylaştığı videoya birtakım troll hesaplar başta olmak üzere dezenformasyona başvuran yayınlar yapıldığını kaydeden Yayman, "Şunu ifade etmek isterim; Murat Kurum'un paylaşımını beğenmiyor iseniz, bunların doğru olmadığını düşünüyor iseniz lütfen Başta Hatay olmak üzere diğer illere gelin. Maalesef bilgi sahibi olmadan fikir ve yorum sahibi olmak isteyen kötücül insanlar var. Yani depremde hükümet zarar görsün, bunun altında kalsın, evler yapılmasın ve hükümet zor durumda kalsın şeklinde bir anlayış var. Tabii bunların hiçbiri doğru değil" diye konuştu.

HİZMET YOK DEMEK PSİKİYATRİNİN KONUSU

Yılsonunda hak sahiplerinin evlerine yerleştirilmiş olacağını vurgulayan Yayman, şunları söyledi: "Dolayısıyla altyapısıyla, yollarıyla, doğalgazıyla, içme suyuyla ve bütün atık su tesisleriyle şehirlerimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bir tane genel başkan 'Biz evleri ücretsiz vereceğiz' dedi, ama insanlar buna inanmadılar ve yine Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye teveccühte bulundular. Eğer siz de daha inandırıcı olursanız belki insanlar da size gerçekten kulak kabartabilirler. Bu evlere yapılan hizmetlere yok demek psikiyatrinin konusu. O arkadaşlar lütfen ama lütfen en kısa zamanda bir doktora gözüksünler."