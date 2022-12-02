AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Türkiye’yi yeni bir çağa taşıyacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Kurtulmuş, "2023 yılıyla birlikte bir seçim süreci başlayacak ve AK Parti daha güçlü bir temsille yeni bir yüzyılla Türkiye'yi yeni bir çağa taşıyacağız. Biz siyaseti hiçbir zaman kapalı kapılar ardında yapmadık. En zor zamanda bile milletimize birlikte onların istekleri doğrultusunda hareket ettik. Bu yüzden milletimizin iradesi partimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olmuştur. Türkiye 9 çeyrektir art arda büyüyen ender ülkelerden birisidir. Bu nedenle hem OECD hem de G.20 ülkeleri arasında parmakla gösterilmekteyiz. Ayrıca Çorlu- Çerkezköy'de ummalı bir şekilde çalışan fabrikalarla sanayide büyümekteyiz. İstihdam ve ihracat hamlelerimiz art arda geliyor. Pandemide dünya frene basarken biz gaza bastık.

Rusya Ukrayna savaşında dünya enerji krizi yaşarken biz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ülkemiz bu alanda sıkıntı yaşamadı. Çarşıya pazara gidildiğinde vatandaşlarımız büyük bir hayat pahalılığı yaşıyor bunun sorumlusu da esnaf ve marketlerin farklı fiyat uygulamasıdır. Serbest pazar ekonomisini art niyetli kullanıyorlar. Hiç kimsenin piyasaları manipüle etme hakkı yoktur." diye konuştu.

PKK, YPG, PDY BİRBİRİNDEN HİÇBİR FARKI YOKTUR: BU ÖRGÜTLERİN HEPSİ İNSANLIK SUÇUDUR

Tekelleşmeye fırsat vermeyeceğiz diye sözlerine devam eden Başkan Kurtulmuş, "Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadele son derece iyi bir mücadeledir. Suriye ve Irak'ın buraların terör örgütlerinin yuvası haline getirildiğini hepimiz biliyoruz. 40 yıldır bombaların patladığı canların kaybedildiği bu bölgeleri Türkiye yanı başındaki yangını görmezden gelemez teröre karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Hiç kimse Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini sorgulayamaz bu noktada başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde teröre bakış açısı ile ilgili farklılıklar vardır bizim için PKK, YPG, PDY, birbirinden hiç bir farkı yoktur. Bu örgütlerin tamamı insanlık düşmanıdır. Yaptıkları faaliyetler 8 milyar insana karşıdır." dedi.

ESKİYE RAĞBET OLSA BİTPAZARINA NUR YAĞARDI

6'lı masaya dikkat çeken Kurtulmuş, "Siyasetin bir diğer dönemli meselesi de 6'lı masadaki gelişmelerdir. Biz 6'lı masanın kimi aday çıkaracağı ile ilgilenmiyoruz, bizim için önemli olan hangi fikirle çıkacaklarıdır. Bu 6 artılı masanın(artıyı ucu açık olduğu için söylüyorum) ana fikirlerine dair hiç bir şey duymadık. Sadece Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti düşmanlığı bir anlam ifade etmez. Vatandaşın oy vereceği partinin hangi fikre sahip olduğunu bilmesi gerekir. Nihayetinde bir anayasa teklifi için bir araya geldiler. Aslında üzerinde durmaya bile gerek yok. Biz Türkiye'yi 21 yüzyılda daha ileriye taşımaya çalışırken onlar geriye götürmek istemektedirler. Ne yazık ki 6 artılı masa geri dönüş anayasasını gündeme getiriyor. Sadece geride bırakmakla kalmıyor Türkiye'nin geride bıraktığı vesayet sistemini yeniden getirmeye uğraşıyor o masanın sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir vesayet düzeni kuruyorlar bir demokratikleşme teklifi değil milli iradenin üzerinde başka güçlerin ortaya konulduğu bir vesayet teklifidir. Türkiye'de sanki bir parlamenter sistem yokmuş gibi davranırsanız bunu nasıl yasalaştıracaksınız bu bir eskiye dönüş anayasasıdır eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı. Bu yasakçı düşünce demokrasiye terstir bu 6'lı masanın adayı seçilirse millet iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanının dış politikada alacağı tutuma 6'lı masa temsilcileri karar verecek. Komedi gibi bir şey hem tek adamlıktan ve vesayetten bahsediyordunuz hem de eşgüdüm mekanizmasıyla Türkiye'yi yönetilemez hale getiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Murat Ürtekin/SABAH