AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili SABAH Gazetesine yaptığı açıklamada ""Terörsüz bir Türkiye hedefine ilişkin çok ciddi adımlar atıldı ve atılmaya devam ediyor."

Şahin, Türkiye'nin bu konuda çok yol kat ettiğini ve enerji konusunda önemli adımları attığını vurgulayan Şahin, "Şu an Orta Asya'ya bakalım, Orta Doğu'ya bakalım; doğumuza, kuzeyimize, Güney Amerika'ya bakalım… Her yerde yaşanan gerilimleri görüyoruz. Bu gerilimlerin büyük bir çoğunluğunun enerji üzerinden olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Elbette ki Türkiye de diğer devletler gibi bu konuda birtakım önlemler almak mecburiyetindedir. İktidarımız döneminde, hep bu farkındalık içerisinde; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde birçok adımı hayata geçirdik. Aslında enerji meselesi, doğrudan millî güvenliğimizi ve bekamızı etkileyen bir husustur. Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar da uzunca bir süredir, Türkiye'nin millî güvenlik meselesi hâline gelmiş bu konuda büyük bir gayret sarf etmiş; gerekli stratejilerin ve politikaların oluşturulması adına üstün bir çaba göstermiştir." diye konuştu.

Gabar'daki Petrol rezervlerinin Türkiye'nin millî güvenliği ve bekasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Şahin"Kaynak çeşitliliğini sağlamak, arz güvenliğini teminat altına almak bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri, Gabar'daki petrol rezervleri… Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin millî güvenliği ve bekasıyla doğrudan ilişkilidir. Ekonomiler büyüyor; Türkiye'de de ekonomi büyüyor. Dolayısıyla enerjiye olan ihtiyaç da artıyor. İşte bu noktada yapılması gerekenlerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Sayın Bakanımızın önderliğinde en doğru şekilde yürütüldüğünü açık yüreklilikle ifade edebilirim. Bu konuda ben bir güven içindeyim. Sizlere de aynı güven duygusuyla hareket etmenizi tavsiye ediyorum."

Terörsüz bir Türkiye için önemli adımlar atıldığını belirten AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin" Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Ümmetin umudu hâline geldiğimizin farkındayız. Ve onların umudunu boşa çıkarmamak adına yoğun bir gayret içerisindeyiz. Terörsüz bir Türkiye hedefine ilişkin çok ciddi adımlar atıldı ve atılmaya devam ediyor. Muhalefetin ne dediğine aldırmayın.Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize güvenin. Orada çok önemli, tarihî gelişmeler yaşanıyor. Muhalefetin içine düştüğü dipsiz kuyular, milletimizin vicdanında da karşılık bulmuyor. Milletimiz, onları o yalnızlığın içinde, o dipsiz kuyularda bırakacaktır inşallah. Biz o bölgeye gelecek huzur ile daha refah, geleceği umutlarla dolu bir Türkiye yaratmak için yoğun çaba sarf ettik ama, terörsüz Türkiye'yi ile kalkınmamızı istemeyenler şimdi çeşitli oyunlar içine girdiler, aziz milletimiz bunların hepsini biliyor" dedi.