AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan Manisa çıkartması

AK Parti Salihli İlçe Kongresi, teşkilat üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kongrede konuşan Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin millete hizmet yolunda gücünü teşkilatlarından aldığını ve bu yolda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Kongre sonucunda İlçe Başkanlığı görevine seçilen Nejat Can Uygun ve yeni yönetim kurulu üyeleri tebrik eden Yenişehirlioğlu şunları söyledi: AK Parti 22 yıldır milletimizin sesine kulak vermiş ve onun tayin ettiği istikamette yürümüştür. Kurulduğu günden bu yana sıradan bir siyasi teşekkül olmamış aksine daima vizyoner ve yenilikçi bir yol izlemiştir. AK Parti millete hizmet yolculuğunda gücünü teşkilatlarından alan, vizyonunu teşkilatlarıyla belirleyen ve misyonunu teşkilatlarıyla yerine getirmek için çalışan bir siyasi harekettir. Bundan sonra da yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Kongremiz sonucunda İlçe Başkanımız olarak seçilen Nejat Can Uygun'u ve yönetimini tebrik ediyor; çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevini devreden Başkanımız Osman Aksoy'a yönetimindeki dava arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemiz, hemşehrilerimiz, Manisa'mız ve AK Teşkilatlarımız için hayırlı olsun.

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Yenişehirlioğlu, Manisa Valisi olarak göreve başlayan Vahdettin Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Manisa Valiliği görevine atanan Özkan'a, yeni görevinde başarı dileklerini ileten Yenişehirlioğlu, Manisa için çalışma kararlılığını ve bunun için sonuna kadar destek vereceğini ifade etti. Özkan'a misafirperverliği için teşekkür eden Yenişehirlioğlu, "Sayın Valimize Manisa'daki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Bahadır Yenişehirlioğlu, geçtiğimiz günlerde kongresi tamamlanan Yunusemre İlçesini ziyaret ederek, yeniden ilçe başkanı olarak seçilen İlkcan Durmaz ve yönetimini tebrik etti. Yenişehirlioğlu Kongre konuşmasında, AK Parti'nin birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etmesinin önemine vurgu yaptı. Prensiplerinden taviz vermeme mesajı veren Bahadır Yenişehirlioğlu şunları söyledi: "İlkelerimizden ve prensiplerimizden; bizi biz yapan değerlerimizden taviz vermeden, Manisa'mıza ve ülkemize hizmet yolunda omuz omuza yürüyeceğiz" dedi. Yeni dönemin Manisa için hayırlı olması temennisinde bulunan Yenişehirlioğlu, teşkilat üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.