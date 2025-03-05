AK Parti Grup Başkanvekili Yıldız’dan Başkan Tugay’a "destek vermiyorlar" cevabı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katıldığı bir televizyon programında AK Parti hükümetine yönelik eleştirilerine, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız şunları söyledi: "Sayın Cemil Tugay, katıldığı bir televizyon programında 'AK Parti, İzmir'e destek vermiyor' şeklinde bir iddiada bulundu. Ancak gerçekler çok farklı. Kendisine birkaç basit soru sormak istiyoruz: Dünya Bankası tarafından yalnızca İzmir'e özel olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan 5 milyar TL krediyi nasıl açıklayacaksınız? Bu kredi, İzmir Körfezi'nin temizliği için kritik öneme sahip yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması gibi altyapı projelerine ayrıldı. Ancak bu kaynak, belediyenin ihale süreçlerindeki beceriksizliği nedeniyle hâlâ kullanılamadı. Üstelik İller Bankası, kredinin kullanılabilmesi için belediyeyi resmî yazıyla uyarmak zorunda kaldı. Bu kadar önemli bir kaynak neden bekletiliyor? Dünya Bankası'ndan sağlanan 20 milyon Avroluk krediyi, itfaiye aracı ve iş makinesi alımı talebi olumlu onay vererek, değişikliği onaylayan ve bunlar için sizden fizibiliteler alınıp onaya sunuldu. Ve şuan sizin tarafınızdan gecikmeli de olsa yollanan fizibiliteler Dünya Bankası'na sunuldu ve İzmir'e yeni itfaiye araçları ve iş makineleri kazandırılması sağlanmıyor mu? Bunu kim yaptı? Tüm bu süreç daha önce Konak Mürselpaşa Caddesi'ndeki battı çıktısında kredinin İzmir'de kalması için değişikliği kim onayladı? Nerede engelleme! Son 5 yılda önceki CHP yönetimi tarafından işe alınan 12 bin çalışanın SGK prim borçları ödenmediği için oluşan devasa borcun sorumlusu biz miyiz? Belediyeye bağlı şirketler, kendi gelir beyanları üzerinden hesaplanan vergi borçlarını ödemek için hem belediye bütçesinden kaynak aktaracak hem de borçlarını ödemeyerek faiziyle İzmir halkına fatura ettirecek… Bu yönetim zafiyetinin sorumlusu kim? İzmir'in kaynaklarını kötü yönetip borç batağına sürükledikten sonra, suçlu aramaya çalışmak yerine aynaya bakmanız gerekiyor Sayın Tugay!"

SUÇLAMA SİYASETİ DEĞİL, ÇÖZÜM ODAKLI ANLAYIŞLA HAREKET EDEN BİR İKTİDARIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: ''Son 15 yılda 33 bin konut vaat edip ancak bine yakın konutu tamamlayabilen, İl Başkanınızın öncülüğünde başlatılan kooperatif projelerinde 6 bin konuta başlanmasına rağmen skandallarla ilerleyemeyen ve ev umuduyla yola çıkan İzmirliyi mağdur eden bir belediyenin, önce elindeki işleri düzeltmesi gerekmez mi? Büyükşehir Belediyesi, öncelikle yarım kalan projeleri tamamlayıp mağdur ettiği vatandaşlara evlerini teslim etmek zorundadır. Ancak bunun yerine, yeni bir konut projesiyle İzmir halkına yine vaatlerde bulunmasını hayretle takip ediyoruz. Umarız bu da yeni bir hüsran ve mağduriyet dalgasına dönüşmez! Yıllardır kötü yönetilen ve belli grupların arka bahçesi hâline getirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu finansal çıkmazın sorumlusu bellidir. SGK borçlarının yapılandırılması, İller Bankası'ndan istenen teminat mektupları, krediler gibi destekler hem ilçe belediyelerine hem de Büyükşehir'e sunulmuşken, sorumluluğu üzerinden atarak yerel siyaseti suçlamak, ancak size yakışır Sayın Tugay. Oysa gerçek sorunlarla yüzleşmek ve bahanelere sığınmak yerine, gelin birlikte çözüm üretelim. TOKİ mağdurlarının haklarını teslim etmek için adım atalım. Ödemiş, Seferihisar ve Çeşme'de tamamlanmış projelerde, belediyeniz tarafından açılan davalar nedeniyle vatandaşlarımız tapularını alamıyor. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için biz çözüm üretmeye, el uzatmaya hazırız. Gelin, İzmirli hemşehrilerimizin haklarına kavuşmasını birlikte sağlayalım. Biz, suçlama siyaseti değil, çözüm odaklı bir anlayışla hareket eden bir iktidarız. Bugüne kadar İzmir'e tam 1 trilyon 275 milyar liralık yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sayın Tugay, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmadan önce bürokratlarınızdan doğru bilgi almanızı tavsiye ederiz. Gerçekler ortada!"