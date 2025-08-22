AK Parti Grup Başkanvekili Yıldız'dan Çeşme çıkışı! "Çeşme’nin suyu hazırdır, tesis hazırdır, kaynak hazırdır"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Çeşme'de verilemeyen su üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi. AK Parti'nin kente kazandırdığı su yatırımlarını hatırlatan Yıldız, "AK Parti hükümetleri olarak 23 yılda İzmir'imize Devlet Su İşleri eliyle 36 baraj, 10 gölet, 9 yeraltı depolaması, 51 sulama tesisi, 5 içme suyu tesisi ve 109 taşkın tesisi olmak üzere toplam 221 dev yatırım kazandırdık. Yani İzmir'in ihtiyacının dahi üzerinde tesis inşa ettik. Çeşme özelinde de Karareis Barajı ve Salman Göleti ile birlikte 33 bin 689 metre uzunluğunda çelik boru hattı, yükleme depoları, 3 adet terfi merkezi ve 23.760 m³/gün kapasiteli arıtma tesisi tamamlanmış, yaklaşık 1 milyar TL'yi aşan kamu yatırımı vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Burada özellikle altını çizmek gerekir: Arıtma tesisleri ve iletim hatlarının yapımı belediyelerin asli görevi olmasına rağmen, Bakanlığımız 600 milyon TL'lik ilave yatırım yaparak bu yükü de üstlenmiştir. Ancak bütün bu hizmetler hayata geçirilirken, sadece bizi suçlamaktan başka hiçbir şey yapmayan Çeşme Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne açıkça soruyorum: DSİ geçtiğimiz hafta İZSU hatlarına suyu verdi.

Peki, İZSU bu hatların dezenfekte edilmesi için su almaya başlamadı mı? Başladı. Çeşme'nin suyu hazırdır, tesis hazırdır, kaynak hazırdır. Tüm bu gerçekler ortadayken hâlâ suyu vermeyip, "Hükümet üzerine düşeni yapmıyor." tarzı altı boş, bilgiden uzak açıklamalar yapan CHP'li meclis üyeleri ve belediye başkanlarının konuyu daha iyi öğrenmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sormaları gerekir. Bugün musluklardan su akmıyorsa bunun tek sorumlusu CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Vatandaşın susuz kalmasının ve bugün sorunlar yaşamamızın ana nedeni, yıllardır yapılmayan altyapı yatırımlarıdır. Kayıp-kaçak oranlarının yüksekliği de bunun en açık göstergesidir. 2014 yılında Bakanlığımız tarafından çıkarılan "İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği" büyükşehirlerde kayıp oranının %25 olması gerektiğini net bir şekilde ortaya koymuşken, aradan geçen 11 yıla rağmen İzmir hâlâ bu oranın çok üzerindedir.

İzmir, "Zaten nasıl olsa kazanıyoruz." diyerek hizmet etmemeyi kendilerine hizmet sayanların yönetimi altında bugün bu sorunu yaşamaktadır. Artık yeter! AK Parti olarak biz, İzmir'imizin her ilçesine olduğu gibi Çeşme'ye de eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz. Daha 2 yıl önce, sorunlu altyapının düzeltilmesi için Çevre Bakanlığımızın onayı ile İller Bankası'ndan 5.2 milyar TL kredi sağladık. Ancak hâlâ ihale tamamlanıp işe başlanamadı. Şu an için Çeşme'ye su verilmesi için hiçbir engel yoktur. DSİ gerekeni yaptı, sıra sizde. Siz de Çeşme'yi susuz bırakmayın ve suyu verin!" ifadelerini kullandı.