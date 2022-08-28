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Giriş Tarihi: 28.8.2022 14:07 Son Güncelleme: 28.8.2022 14:50

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin acı günü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe(83) son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

HAMZA ALP
AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin acı günü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe'nin cenazesi Ordu'nun Fatsa ilçesi orta büyük camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından hamlık mahallesinde ki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başta olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, milletvekilleri, çevre il ve ilçe belediye başkanları, eş dost ve akrabaları katıldı.

Cenazeye katılan kişilerden hakları helal etmesini isteyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Annemizin cenazesine katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ailemizin büyüğünü kaybettik. Bizleri bu acılı günümüzde yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun" dedi.

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AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin acı günü
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