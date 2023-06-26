AK Parti İl Başkanı ve eşi trafik kazası geçirdi

Tunceli-Elazığ karayolu, karayolları kavşağında dün gece geç saatlerde meydana gelen kazada AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın kullandığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada, İl Başkanı Sercan Özaydın ve Demet Özaydın yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özaydın çifti daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özaydın ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.