Haberler Yaşam Haberleri AK Parti İl Başkanı ve eşi trafik kazası geçirdi
Giriş Tarihi: 26.6.2023 11:20 Son Güncelleme: 26.6.2023 11:46

AK Parti İl Başkanı ve eşi trafik kazası geçirdi

AK Parti Tunceli İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın ve eşi trafik kazasında yaralandı. İki aracın karıştığı kazada yaralanan Özaydın ve eşi ambulansa Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
AK Parti İl Başkanı ve eşi trafik kazası geçirdi

Tunceli-Elazığ karayolu, karayolları kavşağında dün gece geç saatlerde meydana gelen kazada AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın kullandığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada, İl Başkanı Sercan Özaydın ve Demet Özaydın yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özaydın çifti daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özaydın ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
Yunanistan’da seçimi Miçotakis kazandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Prigojin, Putin’i nasıl ikna etti?
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
SON DAKİKA | Deprem bölgesi illerinden Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı
Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti İl Başkanı ve eşi trafik kazası geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA