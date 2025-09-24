AK Parti İlçe Başkanı Bayraklı’dan Başkan Sengel’e jet cevap! ‘’Gerçek şu ki ruhsat engelinin tek nedeni sizsiniz’’

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in TOKİ'de yaşanan süreçlerle ilgili yaptığı açıklamalara jet cevap verdi. AK Partili Bayraklı yaptığı açıklamada şunları söyledi, ''Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e sesleniyorum; Sayın Başkan, tuz koktu! Haberde diyorsunuz ki: 'Bazı çevrelerce ruhsatın verilmediği algısı oluşturuluyor.' Gerçek şu ki ruhsat engelinin tek nedeni sizsiniz. Bakanlığımız tarafından onaylanan imar planlarına, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından dava açıldı. Açtığınız davalar yüzünden TOKİ süreci durdu, hemşehrilerimiz mağdur oldu. Diyorsunuz ki: 'Elimizde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen resmi yazı var.' O yazıyı göstererek sorumluluğu üzerinizden atamazsınız. Eğer siz dava açmasaydınız, bugün bu yazıya da gerek kalmayacak, vatandaşlarımız evlerinde olacaktı. Hemşehrilerimiz yaşanan mağduriyetin kaynağının siz olduğunu çok iyi biliyor. Siz mağduriyet üretip, ardından bunun üzerinden siyaset yapmayı marifet sanıyorsunuz. Selçuk'ta ortaya koyduğunuz eser yok, hizmet yok, icraat yok. Varsa yoksa algı operasyonu… Ama şunu bilin; millet sizden de yalanlarınızdan da bıktı artık. Biz sizin her çarpıtmanızı, her algınızı tek tek ortaya koyacağız. Selçuk, gerçek belediyecilikle tanıştığında artık algılarla, bahanelerle değil; eserlerle ve hizmetlerle konuşacak. O gün geldiğinde milletimizin iradesi sizin başarısız yönetiminize en net cevabı verecektir." İfadelerini kullandı.

RESMİ YAZILAR YALAN SÖYLEMEZ

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Sayın Başkan şimdi çıkıyor diyor ki, 'Bu ruhsatı vermesi gereken makam Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ydü. Ancak planlardaki eksiklikler nedeniyle kurum ruhsat vermedi.' Bizim elimizde, Selçuk Belediyesi'nin ruhsat vermediğini açıkça ortaya koyan resmi yazılar mevcut. Eminim ki bu yazılar Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel'in elinde de vardır. Buna rağmen, işine geldiği için gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanmayı tercih ediyor. 2022 yılında yüklenici firma ruhsat için Selçuk Belediyesi'ne başvurdu. Ancak Sayın Sengel'in başkanı olduğu belediye, türlü bahanelerle bu ruhsatı vermedi. Bugün ise çıkıp Selçuklu hemşehrilerimizi yanıltmaya, doğru olmayan bilgileri doğruymuş gibi göstermeye kalkıyor. Oysa belediye başkanlığı makamı, şehr-i eminlik makamıdır. Yani bir şehrin en güvenilir, en emin kişisi olmayı gerektirir. Ama Sayın Sengel, yıllardır gerçeği çarpıtarak, olmayan bilgileri varmış gibi sunarak milletimizin gözünde güvenilirliğini yitirmiş, güven kaynağı olması gereken makamı tartışmalı hale getirmiştir." Diye konuştu.