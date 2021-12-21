AK Parti İlçe Başkanlığı önünde şüpheli paket alarmı

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre bölgede inceleme yaptı. Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemenin ardından cadde trafiğe açıldı. Polis şüpheli paketi bırakan kişiyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.