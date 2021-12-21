AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı önüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından bırakılan şüpheli paket paniğe sebep oldu. Bomba imha uzmanı polisler tarafından fünyeyle patlatılan şüpheli paketle ilgili polis çalışma başlattı
Olay, akşam saatlerinde AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ilçe başkanlığı binasının önüne şüpheli paket bırakıldı. Şüpheli paketi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ PAKET FÜNYEYLE PATLATILDI
Polis ekipleri ilçe başkanlığının önündeki caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken olay yerine bomba imha uzmanı polisler çağrıldı. Bomba uzmanı polisler, şüpheli paketi fünyeyle patlattı.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre bölgede inceleme yaptı. Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemenin ardından cadde trafiğe açıldı. Polis şüpheli paketi bırakan kişiyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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AK Parti İlçe Başkanlığı önünde şüpheli paket alarmı